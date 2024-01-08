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Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Kasımda Düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Kasımda Düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü. AB'de ise perakende satışlar yüzde 0,2 azaldı. Almanya, Lüksemburg ve Avusturya'da en fazla düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise Slovenya, Estonya ve Macaristan'da perakende satışlar azaldı.

Avro Bölgesi\'nde Perakende Satışlar Kasımda Düştü
08.01.2024 - 14:11,
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 ile Almanya'da, yüzde 1,4 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,7 ile Avusturya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 11,1, Estonya'da yüzde 8,8 ve Macaristan'da yüzde 5,4 azaldı.

Kaynak: AA
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