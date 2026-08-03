Avro Bölgesi'nde PMI Temmuzda Yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde PMI Temmuzda Yükseldi

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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, temmuzda 51,9 puana çıkarak son 4,5 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyon baskıları azalırken, fabrika üretimi arttı.

Haziranda 51,4 puan olan imalat sanayi PMI, temmuzda 51,9 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuzda son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, temmuzda Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, Mart 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterdi.

Firmalar üretimi artırmak için birikmiş siparişleri tamamlama yöntemini kullandı ve stokları azalttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde temmuz ayı imalat sanayi PMI'nın 52 puan olması yönündeydi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde PMI Temmuzda Yükseldi - Son Dakika

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