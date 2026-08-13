Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Haziranda Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre sabit kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi.

Haziran ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,4 ile Danimarka'da, yüzde 5,2 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,1 ile Litvanya ve Finlandiya'da görüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 10,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,9 ile Portekiz'de ve yüzde 2,2 ile Estonya'da kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,7 ile Litvanya'da, yüzde 6,1 ile Danimarka'da ve yüzde 4,9 ile Polonya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 7,9 ile Lüksemburg'da, yüzde 5,6 ile Romanya'da ve yüzde 4,6 ile Estonya'da kayıtlara geçti.

Eurostat ayrıca daha önce Avro Bölgesi için aylık yüzde 0,2 düşüş olarak açıkladığı mayıs ayı sanayi üretimi verisini yüzde 0,3 artış olarak revize etti. AB için mayıs ayındaki aylık değişim de yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,3 artışa güncellendi.

Mayıs ayına ilişkin yıllık değişimler ise Avro Bölgesi'nde yüzde 1,2 düşüşten yüzde 0,1 düşüşe, AB'de yüzde 0,3 düşüşten yüzde 0,6 artışa revize edildi.