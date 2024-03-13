Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 geriledi.

13.03.2024 14:00
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 2,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 29 ile İrlanda'da, yüzde 9,4 ile Malta'da ve yüzde 6,6 ile Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 34,1 ile İrlanda'da, yüzde 8,6 ile Estonya'da ve yüzde 7,6, ile Bulgaristan'da tespit edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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