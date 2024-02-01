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Avro Bölgesi'nde TÜFE Ocak Ayında Yıllık Bazda Yüzde 2,8'e Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde TÜFE Ocak Ayında Yıllık Bazda Yüzde 2,8'e Düştü

Avro Bölgesi\'nde TÜFE Ocak Ayında Yıllık Bazda Yüzde 2,8\'e Düştü

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, bölgede çekirdek enflasyon yüzde 3,3'e geriledi. Ocak ayında gıda, alkollü içecek ve tütün ürünlerinin fiyatlarında yüzde 5,7 artış görüldü. Hizmet sektöründe enflasyon yüzde 4, enerji dışındaki ürünlerde ise yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti.

01.02.2024 14:43
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ocak ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde TÜFE ocakta yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,8 seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi'nde TÜFE, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü.

Bölgede çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 3,3'e geriledi. Aralık ayında bölgede çekirdek enflasyon yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Ocak ayında gıda, alkollü içecek ve tütün ürünlerinin fiyatlarında yüzde 5,7 artış görüldü. Bir önceki ayda bu ürünlerde enflasyon yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, hizmet sektöründe yüzde 4, enerji dışındaki ürünlerde ise yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde TÜFE Ocak Ayında Yıllık Bazda Yüzde 2,8'e Düştü - Son Dakika
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