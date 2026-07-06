Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

06.07.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayında Avro Bölgesi'ndeki yatırımcı güven endeksi artarak eksi 3,1 puana yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, temmuz ayında yükselişini sürdürerek art arda üçüncü ayında artış kaydetti.

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, temmuz ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

974 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, haziran ayında eksi 13,4 puan olan endeks, temmuzda 10,3 puanlık artışla eksi 3,1 puana yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu ay eksi 3,4 puan seviyesine geleceği yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 6,5 puandan 9,3 puana, Mevcut Durum Endeksi ise eksi 20 puandan eksi 14,8 puana çıktı.

"Ekonomik görünüm belirgin şekilde aydınlanıyor"

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının temmuzda Avro Bölgesi ekonomisine yönelik daha iyimser olduğunu vurguladı.

Hussy, "Avro Bölgesi'nde ekonomik görünüm belirgin şekilde aydınlanıyor. Özellikle Almanya, son dönemde alınan politika kararlarının güven tazelemesi ve moralleri ciddi şekilde yükseltmesiyle bölge ekonomisine rüzgar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ölçekte de geniş tabanlı bir toparlanmanın göze çarptığına dikkati çeken Hussy, tüm ekonomik bölgelerin büyüme kaydettiğini, daha önce küresel büyümenin önünde "fren" vazifesi gören Avro Bölgesi ve Almanya'nın da artık bu iyileşmeye katkıda bulunduğunu ifade etti.

Hussy, bu durumun dinamik bir küresel ekonomik toparlanmanın işareti olduğunu aktardı.

Sentix endeksi, Orta Doğu'da yaşanan İran merkezli çatışmaların ardından üst üste iki ay boyunca sert düşüşler kaydetmişti. Temmuz ayında ise hem mevcut durum değerlendirmelerinde hem de geleceğe yönelik beklentilerde gözle görülür bir toparlanma yaşanması dikkati çekti.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümet ortağı olan koalisyon partileri, durgun seyreden ekonomiyi canlandırmak ve ülkenin küresel ekonomik konumunu uzun vadede güçlendirmek amacıyla 30'dan fazla maddeden oluşan geniş kapsamlı ekonomik paketi hayata geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:16:16. #7.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.