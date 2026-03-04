Avro Bölgesi PMI Şubat'ta Yükseldi - Son Dakika
Avro Bölgesi PMI Şubat'ta Yükseldi

04.03.2026 13:03
Avro Bölgesi'nde şubat ayında bileşik PMI 51,9'a çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde şubat ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,9 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ocakta 51,3 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, şubatta 51,9'a yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde ocakta 51,6 olan hizmet sektörü PMI da şubatta son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 51,9'a çıktı.

Piyasa beklentileri, şubatta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 51,8 olması yönündeydi.???????

Veriler, Avro Bölgesi'nde şubat ayında talebin artmasıyla büyümenin hız kazandığını ortaya koydu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
