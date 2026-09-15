Avro Bölgesi temmuzda dış ticaret fazlasını 14,2 milyar avroya çıkardı - Son Dakika
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Avro Bölgesi temmuzda dış ticaret fazlasını 14,2 milyar avroya çıkardı

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Avro Bölgesi, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki 10,7 milyar avroluk fazlanın üzerine çıkarak 14,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. İhracat yüzde 9 artışla 276 milyar avroya, ithalat ise yüzde 7,9 artışla 261,8 milyar avroya ulaştı.

Avro Bölgesi, temmuz ayında 14,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 276 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 7,9 yükselerek 261,8 milyar avroya ulaştı.

Böylece Avro Bölgesi, temmuzda 14,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avro Bölgesi, geçen yılın temmuz ayında 10,7 milyar avro, haziranda ise 7,2 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

AB'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 247,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 9 yükselerek 239,1 milyar avroya çıktı.

Böylece AB, temmuzda 8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. AB, geçen yılın aynı ayında 9,8 milyar avro, haziranda ise 2,4 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

Temmuzda AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 49,1 milyar avroyla ABD, 31,8 milyar avroyla İngiltere, 20,5 milyar avroyla İsviçre, 17,4 milyar avroyla Çin ve 9,3 milyar avroyla Türkiye oldu.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,9 milyar avroyla Çin, 31,2 milyar avroyla ABD, 14 milyar avroyla İngiltere, 13,9 milyar avroyla İsviçre, 10,6 milyar avroyla Norveç ve 9,6 milyar avroyla Türkiye olarak sıralandı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi temmuzda dış ticaret fazlasını 14,2 milyar avroya çıkardı - Son Dakika

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