Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Artıyor

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasımda 1 puan artarak eksi 12,8'e yükseldi.

04.11.2024 14:16
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, mevcut duruma ilişkin daha olumlu bir değerlendirmeyle kasımda art arda aylık artışını ikinci aya taşıdı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, kasım ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde eksi 13,8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1 puanlık artışla eksi 12,8'e yükseldi. Üç aylık düşüşün ardından ekim ve kasım aylarında art arda yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 12,5'e yükselmesi yönündeydi.

Mevcut duruma ilişkin daha olumlu bir değerlendirme güvenin artmasına yol açarken, gelecekteki gelişmelere ilişkin beklentiler değişmedi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 3,8 puanda sabit kalırken, mevcut durum endeksi de ekimdeki eksi 23,3 puandan kasımda 21,5 puana yükseldi.

Sentix açıklamasında, son verilerden yatırımcı güveninde düşüş trendinin tersine döndüğü sonucu çıkarılamayacağı belirtilerek, "Geri dönüş farklı görünüyor." denildi.

Yatırımcı güveni anketi, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 1066 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi de kasımda 1,7 puanlık artışla eksi 29,8 puana çıktı. Endeksin art arda 3 aydır gerilemesinin ardından ekim ve kasım aylarında yükselmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika

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