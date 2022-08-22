Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

22.08.2022 21:38
Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda, avro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.

Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.

Avro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna- Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.

Avro değeri

Avro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 avro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra avro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de avro 0,82 dolara kadar geriledi.

Avro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 avro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

Avro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor.

YORUMLAR
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Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı Dolar ve euro yine başa baş seviyesinde! Dolar ve euro yine başa baş seviyesinde!
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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