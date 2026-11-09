Avro Grubu Başkanı Pierrakakis savunmada ortak alım ve özel sermaye istedi

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Avrupa'nın artan savunma harcamalarını sürdürülebilir biçimde finanse edebilmesi için ortak alımları artırması ve daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.

Pierrakakis, Brüksel'de düzenlenen Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla savunmanın finansmanını ele aldıklarını belirten Pierrakakis, "Avrupa, kendi güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmelidir. Ortaya çıkan tehditler, daha büyük ve sürekli yatırımlar gerektirmektedir." diye konuştu.

Pierrakakis, savunma harcamalarının arttığına ve gelecek yıllarda da yüksek seviyelerde kalması gerekeceğine işaret ederek, bunun halihazırda sıkışık durumdaki kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Üye ülkelere 2028'e kadar ilave mali esneklik sağlayan ulusal kaçış hükmünün devreye alındığını hatırlatan Pierrakakis, bütçelerin bu duruma uyarlanması ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Pierrakakis, güvenlik maliyeti arttıkça koordinasyonun vazgeçilmez bir hal aldığını belirterek, birçok Avrupa ülkesinin benzer savunma ekipmanlarını ayrı ayrı satın aldığını anlattı.

Bu durumun ölçek ekonomilerinden yeterince faydalanılmasını engellediğini, maliyetleri artırdığını ve Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişletmesini sınırladığını kaydeden Pierrakakis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte yatırım yapmasının kaynak tasarrufu sağlayacağını ve etkinliği artıracağını ifade etti.

Pierrakakis, savunma finansmanına ilişkin görüşmelerde dört önceliğe odaklandıklarını vurguladı.

İlk önceliğin Avrupa'da ortak alımların artırılması olduğunu belirten Pierrakakis, bunun daha uygun fiyatlar, daha güçlü savunma sanayisi ve daha dayanıklı tedarik zincirleri sağlayacağını söyledi.

Pierrakakis, ikinci önceliğin araştırma ve yeni teknolojilere daha fazla yatırım yapılması olduğunu, Avrupa'nın bazı kritik alanlarda teknolojik özerkliğini artırması gerektiğini anlattı.

Üçüncü önceliğin Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Avrupa ile Ukrayna savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Pierrakakis, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın bütünüyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Pierrakakis, dördüncü önceliğin ise özellikle yenilikçi savunma teknolojileri geliştiren girişimler ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik daha fazla özel sermayenin harekete geçirilmesi olduğunu bildirdi.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkati çekti

Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası piyasaları yoğun biçimde etkilediğine işaret eden Pierrakakis, son 10 günde Brent petrolün varil fiyatının 118 dolara yaklaştığını, diplomatik çözüm umutlarının artmasıyla 94 dolara gerilediğini anlattı.

Pierrakakis, Hürmüz Boğazı'ndaki durum büyük ölçüde değişmemesine rağmen piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını belirterek, "Piyasalar bir günden diğerine yön değiştirebilir. Ancak aileler hane bütçelerini aynı hızla ayarlayamaz." diye konuştu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık üç katında kaldığını ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun ekimde yüzde 4'e ulaştığını aktaran Pierrakakis, enerji fiyatlarındaki artıştan en fazla etkilenenlere sağlanacak desteklerin hedefli ve geçici olması gerektiğini vurguladı.

Dijital avroda yıl sonuna kadar anlaşma hedefi

Toplantıda dijital avroya ilişkin ilerlemeyi de değerlendirdiklerini vurgulayan Pierrakakis, AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve yıl sonuna kadar anlaşmaya ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Pierrakakis, dijital avro ve Avro Sistemi'nin yeni altyapılarının daha güvenli, hızlı ve verimli ödemelere katkı sağlayacağını, Avrupa'nın stratejik özerkliğini de güçlendireceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetimindeki atama sürecine de değinen Pierrakakis, Christine Lagarde'ın 7 Şubat'ta görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından başkanlık için İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ile Hollanda'dan Klaas Knot'un aday gösterildiğini hatırlattı.

Pierrakakis, ECB İcra Kurulu üyeleri Isabel Schnabel ve Philip Lane'in görevlerinden ayrılmasıyla doldurulacak pozisyonlarla birlikte üç atamanın AB liderleri düzeyinde birlikte değerlendirilebileceğini kaydetti.