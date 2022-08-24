Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika
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Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

24.08.2022 10:52
Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Avrupa Birliği'nde (AB), Rusya'dan kömür ithalatının durması, doğal gaz akışındaki azalma ve enerji talebinin artmasıyla gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB), Rusya'dan kömür ithalatının durması, doğal gaz akışındaki azalma ve enerji talebinin artmasıyla gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseldi.

European Power Exchange verilerine göre, Fransa, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı megavatsaat başına 611,85 avrodan 645,54 avroya çıktı.

Almanya'da dün megavatsaat başına 605,13 avro olan elektrik fiyatı bugün 624,34 avro oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 603,55 avrodan 611,34 avroya, Belçika'da 603,38 avrodan 611,97 avroya, İngiltere'de ise 520,38 avrodan 539,48 avroya yükseldi.

Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 605,13 avro olan elektrik fiyatı, bugün 624,34 avro olarak kayda geçti. İsviçre'de elektrik fiyatı 624,52 avrodan 625,09 avroya, Avusturya'da ise 615,75 avrodan 635,52 avroya yükseldi.

AB ülkelerinin nisanda kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi 10 Ağustos'ta uygulamaya girdi. Ayrıca, 27 Temmuz'dan itibaren Kuzey Akım boru hattıyla Avrupa'ya günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceğini bildiren Gazprom, hattın sevkiyat kapasitesini yüzde 20'ye düşürdü.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika
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