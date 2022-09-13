Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 azalışla 6.245.69 puana ve Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59 düşüşle 13.188,95 puana geriledi.

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı - Son Dakika

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