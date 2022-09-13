Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı

13.09.2022 19:22
Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından gün içindeki kazançlarını geri vererek haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından gün içindeki kazançlarını geri vererek haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,55 azalarak 421,13 puana indi.

Perakende şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,16'nın üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 azalışla 6.245.69 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59 düşüşle 13.188,95 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 kayıpla 7.385,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 değer kaybederek 22.303,86 puana düştü.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.05 itibarıyla yüzde 1,27 düşerek 0,999 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, küresel yatırımcıların ABD'de enflasyona ilişkin endişeleri etkili oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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