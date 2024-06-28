Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileri Sonrası Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileri Sonrası Düştü

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun soğuduğuna işaret eden veriler sonrasında Almanya hariç düşüşle kapandı. İngiltere, Fransa ve İtalya'da endeksler değer kaybederken, Almanya'da ise artış yaşandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş kaydetti. ABD'de kişisel gelirler beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında yükseliş gösterdi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede artış gösterdi. İngiltere'nin büyüme tahmini yükseltilirken, Almanya'da işsizlik sayısı arttı. Fransa'da ise erken genel seçimlerde aşırı sağın iktidara gelme ihtimali endişe yarattı ve tahvil faizi yükseldi. Avrupa borsalarında perakende şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı, Nike'ın hisseleri yüzde 19 kaybetti.

28.06.2024 19:55
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde ABD'de enflasyonun soğuduğuna işaret eden veriler sonrasında Almanya hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 511,42 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 8.164,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.479,4 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 33.154,05 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,14 artarak 18.235,45 puana çıktı.???????

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazanarak 1,072 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İngiltere'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 0,7'ye yükseltildi. Öncü verilere göre, ekonominin bu dönemde yüzde 0,6 büyüyeceği tahmin ediliyordu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın haziran ayındaki işsizlik verilerine göre, ülkede işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle haziranda bir önceki aya göre 19 bin kişi arttı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağın iktidara gelmesi ihtimalinin yatırımcıları endişelendirmesi nedeniyle, Fransız tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla tahvil faizi 2012 Avro Krizi'nden bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,26'ya yükseldi.

Avrupa borsalarında, kişisel bakım ve tüketim başta olmak üzere perakende şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike'ın hisselerindeki kayıp, yüzde 19'a ulaştı.

Bugün ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan spor şirketi, bu dönemdeki gelirlerinde yüzde 10'luk "sürpriz" bir düşüş beklediğini ve Çin dahil olmak üzere uluslararası piyasalarda zayıf taleple karşılaştıklarını açıkladı.

Kişisel bakım ve lüks tüketim markaları L'Oreal ve Burberry Group'un hisseleri de değer kaybetti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Nike, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileri Sonrası Düştü - Son Dakika

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