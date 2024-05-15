Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükselişte

Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükselişte

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun nisanda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,60 artışla 524,78 puana çıktı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceği beklentileriyle Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir görüldü. Avro Bölgesi ekonomisi ise teknik resesyondan çıkarak ocak-mart döneminde yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

15.05.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,60 artışla 524,78 puana çıktı. Kamu hizmetleri şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,67 değer kazanırken, çoğu sektör pozitif bölgede yer aldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 8.445,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 yükselerek 18.875,35 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artarak 8.239,99 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40'ın gün içinde yaklaşık 18.893 puanla rekor seviyeye ulaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 artışla 35.366,2 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,48 artarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün piyasaların odağında, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de nisan ayına ilişkin enflasyon verileri vardı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir dikkati çekti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, ABD tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement