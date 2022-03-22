Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

22.03.2022 20:36
Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların Ukrayna'daki savaşı ve ABD'deki ekonomik gelişmeleri izlemeye devam etmesinin ardından banka hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapadı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların Ukrayna'daki savaşı ve ABD'deki ekonomik gelişmeleri izlemeye devam etmesinin ardından banka hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapadı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 yükselerek, 458,65 puandan günü tamamladı.

Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 1,91 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 artarak 6.659,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,98 değer kazanarak 24.533,84 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,02 yükselişle 14.473,2 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46'lık artışla 7.476,72 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.26 itibarıyla yüzde 0,09 Artışla 1,102 seviyelerinden işlem gördü.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, çatışmalarla birlikte devam eden müzakerelerde iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Europe, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika


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