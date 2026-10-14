Avrupa borsaları Çin dış ticaret verisiyle yükseldi, İtalya borsası negatif ayrıştı - Son Dakika
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Avrupa borsaları Çin dış ticaret verisiyle yükseldi, İtalya borsası negatif ayrıştı

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Avrupa borsaları, Çin dış ticaret verilerinin iyimserliği artırmasıyla İtalya dışındaki piyasalarda yükselişle kapandı. ABD'de eylül enflasyonunun yüzde 3,7 çıkması kazançları sınırlarken İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,61 düşüşle tek negatif ayrışan endeks oldu.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü, İtalya dışındaki tüm önemli piyasalarda görülen değer kazançlarıyla pozitif bir seyirle tamamladı.

Güne küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve yüksek enerji maliyetlerinin gölgesinde temkinli başlayan endeksler, Çin'den gelen ve beklentileri aşan dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye dair iyimserliği artırmasıyla kayıplarını telafi etti.

ABD'de eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,7'ye ulaşması ve beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ise piyasalardaki yukarı yönlü hareketi sınırlayan ana unsur oldu.

Kapanışta, Avrupa'daki en büyük şirketleri kapsayan??? gösterge endeks STOXX Europe 600, yüzde 0,43 artışla 637,75 puana ulaştı.

Bölgenin öncü endeksi EuroStoxx 50 de günü yüzde 0,38 primle 6.190,37 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, gün içinde 25.449 puana kadar yükselmesine rağmen, ABD bankalarının bilanço açıklamaları öncesinde yatırımcıların temkinli duruşuyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 0,15 artışla 25.298,61 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 10.724,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.873,11 puana yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 19.230,7 puandan günü tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi Avrupa genelindeki pozitif hava karşısında negatif ayrışan tek borsa oldu ve yüzde 0,61 düşüşle 49.753,84 puana geriledi.

Teknoloji ve çip sektöründe, Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML'nin yapay zekaya yönelik güçlü talebin süreceğini teyit ederek ileriye dönük beklentilerini yükseltmesi üzerine şirketin hisseleri yüzde 1,2 değer kazandı.

Savunma sanayisinde ise tank üreticisi KNDS'den 130 milyon avroluk yeni sipariş aldığını açıklayan Renk şirketinin hisseleri yüzde 2,7 prim yaptı. Çip üreticisi Infineon ise sektör genelindeki satış baskısının etkisiyle günü yüzde 1,7 kayıpla tamamladı.

Hürmüz Boğazı'nda iki geminin İran füzeleriyle vurulmasının ardından jeopolitik risklerin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yüksek oynaklık görüldü. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 1,4 artışla 107,15 dolara kadar tırmandıktan sonra dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri ve Fed'in sıkı para politikası beklentilerinin doları desteklemesiyle yüzde 0,66 düşüş kaydederek 1,112 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA
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