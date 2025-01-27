Avrupa Borsaları DeepSeek ile Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları DeepSeek ile Düşüşte

DeepSeek'in yapay zeka modeli sonrası Avrupa borsaları düştü, teknoloji hisseleri büyük kayıp yaşadı.

27.01.2025 21:16
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Avrupa borsaları, Çin merkezli DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modelinin, küresel pay piyasalarında özellikle çip ve teknoloji şirketlerinin hisselerine darbe vurmasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 düşerek 529,69 puana geriledi. Stoxx Europe 600'deki teknoloji sektörü endeksi yüzde 3,3 geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 21.282,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.906,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 36.191,17 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 8.503,71 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,038 azalarak 1,049 seviyesinden işlem gördü.

Çin merkezli start-up şirketi DeepSeek'in rakiplerine göre çok daha düşük maliyetli ve az çip kullanılarak kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelinin uygulama mağazalarında en fazla indirilen uygulama olması ve OpenAI'in ChatGPT modelini geride bırakmasının ardından, teknoloji ve çip şirketlerinin hisseleri büyük darbe aldı.

ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeler değer kayıplarında etkili oldu.

Dünya çapında teknoloji hisselerinin değerinde bir trilyon dolarlık kayıp yaşanırken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın bir gündeki değer kaybı 300 milyar doları aştı.

Avrupa'da, Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8'in üstünde değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ve vergi artışlarına yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Öte yandan, bu hafta bilanço takviminin yoğun olması nedeniyle piyasalarda küresel şirketlerin bilançoları takip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları DeepSeek ile Düşüşte - Son Dakika

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