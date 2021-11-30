Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,94 düşüşle 462,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08 azalışla 15.113 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.043 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6.699 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,14 azalışla 25.742 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,1335 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Omicron varyantının tedbirlerin sıkılaştırılmasına neden olabileceği endişeleriyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.