Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

30.03.2022 10:14
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 460, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 14.702 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 6.650 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 azalışla 8.561 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 25.272 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1,1133 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etmesine karşın müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpülediğini söyledi.

Dün yüzde 3'e varan yükselişler kaydeden Avrupa borsalarının yeni güne kar satışlarıyla başladığını aktaran analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

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Avrupa borsaları, yükselişle açıldı Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika


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