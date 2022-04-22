Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.04.2022 10:22
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 azalışla 457,5, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 14.352 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 7.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 değer kaybıyla 6.636 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 azalışla 8.769 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,07 düşüşle 24.540 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1,0814 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin tondaki açıklamaları sonrası tahvil faizlerinin yükseldiğini, pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğinin fiyatlanmaya başlandığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin öneminin arttığını kaydetti.

Dünkü konuşmasında Avrupa ekonomileri ile ABD ekonomisi arasında yapısal farklılıkların olduğunu ve iki ekonominin farklı hızlarda hareket ettiğini dile getiren Lagarde, faiz artışına ilişkin karar almak için gelecek makroekonomik verileri takip edeceklerini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, devam eden IMF toplantıları kapsamında ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

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Merkez Bankası, İspanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika


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