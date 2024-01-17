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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,13 değer kaybederek 467,71 puana geriledi. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya borsaları da düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi gerileyerek 1,086 seviyelerinde seyrediyor. Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalarda negatif bir seyir oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak faiz indirimi için henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirtti. Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ise beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
17.01.2024 - 21:57,
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,13 değer kaybıyla 467,71 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 düşüşle 7.318,69 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,84 azalarak 16.431,69 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 düşüşle 7.446,29 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 30.098,86 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.36 itibarıyla yüzde 0,14 gerileyerek 1,086 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine martta başlayabileceğine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif seyir izliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugün yaptığı açıklamada, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmada doğru yolda olduklarını ancak henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirterek, "Faizi bu yaz indirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine yükseldi. Enflasyon, Kasım 2023'te yıllık yüzde 2,4 olmuştu.

Enflasyonda bir diğer sürpriz artış da İngiltere'de görüldü. Ülkede enflasyon Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kasım 2023'te enflasyon yüzde 3,9 ölçülmüştü.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise Aralık 2023'te yüzde 6,4 oldu. Kasım 2023'te hizmet sektörü enflasyonu yüzde 6,3 olarak hesaplanmıştı.

BoE, enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmeyi hedeflerken, TÜFE'de beklentinin üzerinde görülen artış BoE'nin bu yıl faiz indirimine ne zaman başlayabileceğine yönelik takvim için belirsizlik oluşturuyor.

Analistler, BoE'nin faiz indirimine yaz döneminden önce başlama ihtimalini oldukça düşük görüyor.

Kaynak: AA
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