Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,81 değer kaybederek 456,36 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 azalarak 7.297,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 13,8 düşerek 15.011,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,97 değer kaybıyla 6.787,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,02 gerileyerek 25.972,9 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Endekslerdeki sert düşüşte, jeopolitik risklere ilişkin kaygıların yanı sıra para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri etkili oldu.