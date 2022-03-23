Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 454,03 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.460,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 düşerek 14.283,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 değer kaybıyla 6.581,43 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 24.298,66 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,26 düşerek 1,1 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşını ve enflasyon endişelerini olumsuz karşıladı.

İngiltere'de ocakta yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve tüketim malları fiyatlarında keskin artışının etkisiyle şubatta yüzde 6,2'ye yükseldi