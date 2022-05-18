Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

18.05.2022 20:10
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 değer kaybederek 433,95 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07 azalarak 7.438,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 düşerek 14.007,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 6.352,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 24.085,82 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,52 azalarak 1,049 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyon verilerini olumsuz karşıladı.

Avrupa Birliği'nde (AB), nisanda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e yükselirken, Avro Bölgesi'nde de bu oran yüzde 7,4 seviyesinde belirlendi.

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

AB otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında tedarik sorunları nedeniyle yüzde 20'den fazla azaldı.

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro ilave mali destek verileceğini açıkladı.

AB, Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika


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