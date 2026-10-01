Avrupa borsaları düşüşle kapandı, İngiltere'de tahvil faizi 1998'den beri zirvede - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı, İngiltere'de tahvil faizi 1998'den beri zirvede

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Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü ekside bitirdi; Stoxx Europe 600 yüzde 1,3 düşüşle 626,65 puana indi. Faizlerin yüksek kalabileceği endişesi ve borçlanma maliyetleri piyasaları baskılarken İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 6 ile 1998'den beri zirvede.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,3 değer kaybederek 626,65 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 düşüşle 10.428,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 azalarak 24.939,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,62 değer kaybıyla 7.835,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,21 gerileyerek 50.237,86 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,78 düşüşle 1,124 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, küresel tahvil getirilerindeki yükseliş ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkileri takip edildi.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi ve artan borçlanma maliyetlerine ilişkin endişeler, hisse senedi piyasalarını baskıladı.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği bildirildi.

İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 6 ile 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 52,9 puana çıkarak son 52 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle kapandı, İngiltere'de tahvil faizi 1998'den beri zirvede - Son Dakika
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