Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif - Son Dakika
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Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

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Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif
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Rapçi Sefo, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonuçlarının kendisine ulaştığını açıkladı. Kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığını belirten Sefo, evinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını ifade etti.

Rapçi Sefo, bir süredir hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda verdiği örneklerin sonuçlarının kendisine ulaştığını duyuran Sefo, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

"HERHANGİ BİR MADDEYE RASTLANMAMIŞTIR"

Sefo, kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerin sonucuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır."

Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

EVİNDEKİ ARAMAYA DA DEĞİNDİ

Sefo açıklamasında, soruşturma kapsamında evinde gerçekleştirilen aramaya da değindi. Ünlü rapçi, "Evimde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi..." ifadelerini kullandı.

"SÜRECE SAYGIYLA YAKLAŞTIM"

Soruşturmanın ilk gününden itibaren sürece yaklaşımını da anlatan Sefo, devlet kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştığını belirtti.

Test sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmak istediği en net bilgi olduğunu ifade eden Sefo, açıklamasını, "Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine de teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Adli Tıp KurumuUyuşturucuMagazinSefoSon Dakika

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SON DAKİKA: Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif - Son Dakika
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