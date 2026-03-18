Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

18.03.2026 21:33
Avrupa borsa endeksleri, Fed'in faiz kararları öncesi kayıplarla günü tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kaybıyla 597, 93 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 10,305.29 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 azalarak 44,741.34 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7,969.88 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 23,502.25 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,255 azalışla 1,152 seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz kararı yatırımcıların odağında yer aldı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Öte yandan bölgede yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilirken, iki bankanın da politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
