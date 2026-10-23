CHP, İstanbul\'da bir belediyeyi daha kaybetti! Kösedağ\'ın ardından Köymen de Yeni Parti\'de

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Esin Köymen, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

ESİN KÖYMEN, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Çeyrek asırdır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini belirten Köymen, “Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen koşullar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında, yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla, çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim” dedi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ, YENİ BİR UMUT VE YENİ BİR MÜCADELE ZAMANI”

Köymen, "Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" dedi.

Köymen, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 59,06 oy alarak Maltepe’nin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 45, 46 ve 47. Dönemlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlenen Köymen, mimarlık ve kentleşme politikaları, kültürel miras, mega projeler, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, imar mevzuatı hakkında yapılan yasal düzenlemeler ve kültürel miras üzerine yaptığı araştırmalarla Mimarlar Odası’nın çalışmalarına da katkı sundu.