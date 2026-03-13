Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 593,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 10.229 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 23.378 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 44.062 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 16.907 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,1 değer kaybederek 7.897 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayacağına ilişkin endişeleri öne çıkarken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, bu süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin artmasına engel olamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ifade etti. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart'ta Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de enerji ürünlerinin ABD limanlarına kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren yasaya geçici muafiyet getirebileceklerini ancak bu adımın henüz kesinleşmediğini ifade etti.

İran tarafının da açıklamaları takip edilirken, İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney de göreve geldikten sonraki ilk mesajında, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri, dün Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirmişti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izlendiğini belirten analistler, ABD'de büyüme, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.