Avrupa Borsaları Düşüşte, Petrol Fiyatları Etkili

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasasındaki satış baskısının etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,11 değer kaybederek 651,16 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalışla 8.501,91 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybederek 26.091,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 52.618,2 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 10.743,35 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,80 yükselişle 1,167 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, tahvil piyasasındaki satış baskısı da Avrupa piyasalarına olumsuz yansıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,9 seviyesine çıktı. Yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 olarak hesaplanmıştı. Enflasyonun hız kazanmasında enerji krizi sonrası artan petrol ve gaz fiyatları belirleyici oldu.

Avro Bölgesi'nde de yıllık enflasyon, temmuz ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2,9'a çıktı.