Avrupa borsaları enerji ve tahvil baskısıyla, Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 düştü - Son Dakika
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Avrupa borsaları enerji ve tahvil baskısıyla, Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 düştü

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Avrupa borsaları, yüksek enerji maliyetleri ve küresel tahvil piyasalarındaki baskıyla saat 10.10 itibarıyla negatif seyrediyor. Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 azalışla 623,66 puanda; DAX 40 yüzde 1, FTSE MIB 30 yüzde 1,30, CAC 40 yüzde 0,9 kayıpta.

Avrupa borsaları, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve küresel tahvil piyasalarındaki baskının sürmesiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalışla 623,66 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 10.381 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 24.859 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 azalışla 49.326,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 7.703,32 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 18.930,30 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzına yönelik endişeleri artırması ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonla mücadele sürecine ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor.

Bununla birlikte dün Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı endişeleri körükledi.

Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygılar da Avrupa tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,9 yükselirken, ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı da aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının eylül ayındaki toplantıya ilişkin dün yayımladığı toplantı tutanaklarında, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımının uygun olabileceğini değerlendirdiği görüldü.

Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankasının para politikası toplantısına ilişkin tutanakları ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verileri takip edilecek.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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