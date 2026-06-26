Avrupa Borsaları Gerginliklerle Negatif Seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Gerginliklerle Negatif Seyrediyor

26.06.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji sektöründeki düşüş ve jeopolitik gerginlikler Avrupa borsalarında satış baskısı oluşturdu.

Avrupa borsaları, jeopolitik gerginliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişeler ve teknoloji şirketlerinde görülen düşüşlerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alırken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Talep fazlasının oluşturduğu fiyat baskılarının son kullanıcıların dijital ürünlere erişimini zorlaştırabileceği öngörüleri öne çıkarken, bu durumun büyük bir döngüsellik içinde bulunan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin büyüme ile karlılıklarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri gündeme taşıdı.

Öte yandan, ABD-İran mutabakatından sonra Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığına dair haber akışıyla jeopolitik gerginliklerin artacağına yönelik endişelerin tekrar öne çıkması Avrupa piyasalarında satış baskısının artmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.492 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.815 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 51.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.410 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.495 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Gerginliklerle Negatif Seyrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Karanlık yolda feci ölüm Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 11:57:40. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Gerginliklerle Negatif Seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.