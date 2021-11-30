Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a ilişkin artan endişeler nedeniyle günü yükselişle tamamladı.

Avro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken küresel enflasyonist baskılara ilişkin endişeler attı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kaybederek 464,37 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 7.079,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,89 düşerek 15.141,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 6.721,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 25.895,84 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,07'lik azalışla 1,128 seviyesinde bulunuyor.