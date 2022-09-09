Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,52 artışla 420,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 artarak 7.351,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,43 değer kazanarak 13.088,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 yükselerek 6.212,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 artışla 22.094,56 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,004 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltmesini olumlu karşıladı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlar, AB Komisyonu'na düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.