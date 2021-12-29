Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 487,98 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 15.852,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.161,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 27.344,25 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,66 artarak 7.420,69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,28 değer kazanarak 1,134 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.

Yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere yoğunlaştı.