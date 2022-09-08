İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.262,06 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 6.125,9 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 yükselerek 21.678,08 puana ulaştı.

Kaynak: AA

England, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

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