Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

04.08.2022 19:35
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 439,06 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.448,06, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 13.662,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64'lük artışla 6.513,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31'lik yükselişle 22.645,84 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,62 değer kazanarak 1,023 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ile makroekonomik verilere odaklandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık yükselişle yüzde 1,75 seviyesine çıkardı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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