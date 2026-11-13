Avrupa borsaları İspanya dışında geriledi, Richemont hisseleri açılışta yüzde 7 düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa borsaları İspanya dışında geriledi, Richemont hisseleri açılışta yüzde 7 düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avrupa borsaları, yapay zeka belirsizliği ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla haftanın son işlem gününde İspanya hariç geriledi. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 662,68 puanda; Richemont hisseleri açılışta yüzde 7 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, yapay zeka sektörünün görünümüne ilişkin belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla haftanın son işlem gününde İspanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 662,68 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.855,69 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 26.722,46 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi önceki kapanışının hemen altında 51.797,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.351,47 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 19.997,73 puanda bulunuyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Şirketler tarafında İsviçreli lüks tüketim grubu Richemont, bugün finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, eylül sonunda tamamlanan 3 aylık dönemde satışlarının sabit döviz kurlarıyla yıllık bazda yüzde 13 arttığını bildirdi.

Önceki çeyrekte bu oran yüzde 20 seviyesindeydi. Satış büyümesindeki yavaşlamanın ardından Richemont'un hisseleri açılışta yüzde 7 değer kaybetti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiİspanyaEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:41:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları İspanya dışında geriledi, Richemont hisseleri açılışta yüzde 7 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android