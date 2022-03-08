Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı

08.03.2022 11:33
Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 414, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.750 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 6.923 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 5.948 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 7.630 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,33 primle 22.456 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,0806 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından bugün, dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1,0914'ten alıcı buluyor.

Avrupa pay piyasalarında, Rusya- Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiği gözlenirken, halihazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Enflasyon ve ekonomik büyümeye yönelik kaygılar artarken, "stagflasyon" tartışmaları da alevlendi. Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyona dair emarelerin hızlanmasıyla kendini korumaya almaya çalışan yatırımcıların, güvenli limanları tercih etmelerinin pay piyasalarını baskıladığı görülüyor.

Enerjide büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da dün, nisan vadeli doğal gaz kontratları 345 avroyla rekor seviyeleri görürken, bugün AB üyesi ülkelerin liderlerinin enerji arzını görüşmek üzere bir araya geleceği toplantı öncesi 212 avro seviyelerine geriledi.

Bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Almanya, İspanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika


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