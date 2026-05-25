Avrupa Borsaları İyimserlikle Yükseldi

25.05.2026 19:53
ABD ve İran müzakerelerinde ilerleme umudu, Avrupa borsalarının yükselmesine sebep oldu.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 artışla 631,63 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,01 değer kazanarak 25.389,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 yükselerek 8.258,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,43 artarak 50.220,35 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksinde bugün tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 1,164 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamaları olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

