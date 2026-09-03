Avrupa borsaları jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,49 artarken, Trump'ın İran açıklamaları piyasaları olumlu etkiledi.
Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 artarak 649,1 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 10.831,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 yükselerek 26.003,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 8.286,40 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 yükselişle 52.245,47 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,163 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamalarını olumlu karşıladı.
ABD basınında, Trump'ın, İran ile savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
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