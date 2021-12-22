Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 artışla 474 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.447 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.280 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 6.971 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 azalışla 26.590 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1275 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında vaka sayıları ve olası kısıtlama tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa'da bazı nükleer santrallerinin arıza vermesi ve sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle dün doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş devam etti ve ocak vadeli kontratlarda megavat saat başına 187,7 avrodan işlem gördü.

Analistler, Omicron varyantında artan vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1, yıllık ise yüzde 6,8 arttı.

Bugünün veri takviminde ayrıca ABD'de büyüme ve ikinci el konut satışlarının bulunduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.