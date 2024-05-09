Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.523 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.356 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 34.164 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 azalışla 11.077 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.136 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0740 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının sürmesine neden olurken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.