Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. ABD ve Avrupa'da enflasyon endişelerinin yatışmasıyla rekor kapanışlar gerçekleşirken, yeni günde karışık bir seyir öne çıktı. Amerika'da tüketici fiyatlarının beklenenden az artması, enflasyonun yavaşlama eğilimine devam ettiğini göstererek faiz indirimi beklentilerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın eylülde faiz indirimi yapma ihtimali yüksek görülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentileri devam ediyor. Bugün Avrupa'da veri gündemi sakin olacakken, ABD'de işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları takip edilecek.

16.05.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 525 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18.868 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.437 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 35.364 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.368 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.236 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0880 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Avrupa'da, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla rekor kapanışlar gerçekleşirken, yeni günde karışık bir seyir öne çıktı.

Analistler, Amerika'da dün tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine ilişkin piyasa beklentileri devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement