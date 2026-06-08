Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanıyor

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 değer kaybederek 621,73 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 24.616,22 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,23 azalarak 8.199,29 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak günü 10.373,2 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artışla 50.208,13 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.44 itibarıyla yüzde 0,148 artışla 1,154 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, küresel borsaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Orta Doğu'da çatışma riskinin yeniden artması nedeniyle günün erken saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 98 dolara kadar yükseldi.

Ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahının, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyesine çekildi.

Enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması küresel çapta enflasyon endişelerini körüklerken yatırımcıların odağında bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü para politikası kararları yer alıyor. Bankanın bu toplantıda 3 temel faiz oranında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların oluşturduğu küresel belirsizlik ve talep daralması nedeniyle nisan ayında beklentilerin neredeyse iki katı hızla geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, haziranla birlikte art arda ikinci ayda da yükselişini sürdürdü.