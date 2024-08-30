Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artarak 525,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 34.372,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 8.376,63 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 düşerek 18.906,92 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 7.630,95 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,23 değer kaybıyla 1,105 seviyelerinden işlem gördü.???????

Böylece, Stoxx Europe 600 ağustos ayının son işlem gününde ilk defa 525 puanın üzerine çıkmış oldu.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 2,2 olarak belirlendi.