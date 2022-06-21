Fransa 'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,75 artarak 5.964,66 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39 değer kazanarak 22.089,41 puana yükseldi.

Avrupa borsaları geçen hafta yapılan satışları kısmen telafi ederek, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın da etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika

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