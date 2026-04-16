Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki müzakereler umut yaratırken, Avrupa borsaları artışla güne başladı.

Piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunuyor. Bu süreçte açıklanan verilerden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 618,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 10.575 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.093 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 48.388 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.291 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 18.212 puanda bulunuyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de şubat ayına ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) şubatta aylık bazda yüzde 0,5, Aralık 2025-Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde de önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 1,3'ten 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten 1,3'e düşürmüştü.

Şubat ayına ait veriler beklentilerin çok üzerinde olsa da ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başlatmasıyla Orta Doğu'daki durum göz önüne alındığında, söz konusu veride ABD/İsrail-İran arasındaki savaştan kaynaklı etkileri henüz görülmüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasa beklentileri, bölgede enflasyonun mart ayında yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oluştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:18:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.