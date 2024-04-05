Avrupa Borsaları Satıcılı Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Satıcılı Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı seyirle başladı. ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz indirimi konusundaki söylemleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri piyasalarda negatif bir etki yarattı. Bugün açıklanacak istihdam raporu ve Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verileri takip edilecek.

05.04.2024 10:47  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 kayıpla 505 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.195 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 7.896 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 33.963 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 8.051 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1'e yakın kayıpla 10.988 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından başlayan negatif seyir yeni günde Avrupa'ya da taşındı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dün, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarırken, diğer Fed üyelerinin şahin tonu da dikkati çekti.

Bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrilirken, analistler, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını ve bugünkü verilerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Yetkililerden gelen açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, ECB'nin son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda, üyelerin enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü trendine devam etmesini beklediği ifade edildi. Tutanaklarda yüzde 2 enflasyon hedefine ilerleme yolunda artan güvenle faiz indiriminin düşünüldüğü kaydedildi.

Bugün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri ise şubatta aylık 0,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Satıcılı Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İŞKUR'un açık iş istatistikleri araştırmasında 330 bin 325 açık iş tespit edildi
    11:17 İŞKUR'un açık iş istatistikleri araştırmasında 330 bin 325 açık iş tespit edildi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.

  • Eskişehir'de YHT Seferlerinde Bayram Yoğunluğu
    11:06 Eskişehir'de YHT Seferlerinde Bayram Yoğunluğu

    Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tükendi. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.


10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:16 Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece’den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu
10:05 MİT Suriye’de PKK’lı sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi MİT Suriye'de PKK'lı sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:28:56. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Satıcılı Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement